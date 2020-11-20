Kırıkkale'de koronavirüs hastaları, elektronik bileklik ile takip edilecek - Son Dakika

KIRIKKALE'de, koronavirüs nedeniyle evde tedavi gören hastaların izolasyon sürecini takip etmek için 'elektronik bileklik' uygulaması başlatıldı. Uygulamanın pilot il Kırıkkale'de başlatıldığı, ilerleyen günlerde diğer kentlerde de hayata geçirileceği belirtildi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni kararları açıkladı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararda, evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı kişilerin, acil işlerini gerekçe göstererek, karantina yükümlülüklerini ihlal ettiklerinin ve sosyal hayata katılılıp, halk sağlığını ciddi anlamda riske attıklarının tespit edildiği belirtildi.