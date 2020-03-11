Kırıkkale'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Kırıkkale'de koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki okul ve camilerde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Kırıkkale'de koronavirüs önlemleri, System.String[]

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki okul ve camilerde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki okullar ile camiler ve ortak kullanım alanlarının temizlenmesi konusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne talimat verdiğini söyledi.

Okulların ve camilerin gündüz temizlendiğini dile getiren Türkyılmaz, "Yarından itibaren duraklar ve halk otobüslerimiz dezenfekte edilecek. Sokakta oynayan genç kardeşlerimizden ricam, evlerine girdiklerinde bol su ve hijyen maddeleri ile ellerini yıkamalarıdır. Çünkü çocuklarımız dışarıda oynuyorlar. Evde hayvanseverlerden de ricamız, sokağa çıktıklarında daha dikkatli olmalarıdır." diye konuştu.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kırıkkale, Yahşihan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:58 Kaynak: AA
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