Kırıkkale'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Kırıkkale'de koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Kırıkkale'de okul, cami, park ve bahçelerde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Kırıkkale'de koronavirüs önlemleri, System.String[]

Kırıkkale'de okul, cami, park ve bahçelerde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin temizlik ve dezenfekte çalışmalarını halkın yoğun kullandığı alanlarda titizlikle sürdürdüğü belirtildi.

Son olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin daha hijyenik koşullarda eğitim dönemlerini gerçekleştirmeleri amacıyla okullarda, vatandaşların yoğun olarak kullandığı camiler, park ve bahçeler ile servis araçlarının ilaçlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz ilaçlama çalışmalarını yaşanan salgın hastalık nedeni ile sıklaştırdık. Bu yıl ikinci kez kapsamlı şekilde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu çalışma ile virüs ve bakterilerin ortamdan uzaklaştırılması ve yok edilmesini kapsıyor. Ekiplerimiz özellikle camilerde halı, ayakkabılık, tuvalet, abdesthanelerde, okullarda sınıflar ve tuvaletlerde dezenfekte çalışması yaptı. Kırıkkale Belediyesinin ilgili ekipleri düzenli ilaçlama çalışmalarını devam ettirmektedir."

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Denizli'de 2 hayırsever veresiye defterlerindeki 60 bin liralık borcu ödedi Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi

Son Dakika Haberleri
18:38 Kazakistan'da Kovid-19 nedeniyle WTO Bakanlar Konferansı iptal edildi
18:36 Samsun Valisi Osman Kaymak: "Kentimizde şu ana kadar bir koronavirüs teşhisi yok"
18:36 Sarar çiftinin evindeki soyguna ilişkin dava
18:35 - Resulayn'daki saldırıda 1 asker şehit oldu
18:35 Son Dakika: HDP, koronavirüs nedeniyle tüm nevruz etkinliklerini iptal etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 18:42:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]