Kırıkkale'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon devam ediyor - Son Dakika
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Kırıkkale'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon devam ediyor

6 saat önce

Kırıkkale Belediyesince yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 12 Mart'tan bu yana 73 okul ve yurt, 63 cami ve Kur'an kursu, 256 toplu taşıma aracı, 274 servis ve 125 taksi ile çocuk parkları, kamuya açık alanlar ve pazar yerlerinde dezenfeksiyon yapıldı.

Kırıkkale'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon devam ediyor, System.String[]

Kırıkkale Belediyesince yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 12 Mart'tan bu yana 73 okul ve yurt, 63 cami ve Kur'an kursu, 256 toplu taşıma aracı, 274 servis ve 125 taksi ile çocuk parkları, kamuya açık alanlar ve pazar yerlerinde dezenfeksiyon yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düzenli aralıklarla uygulanan dezenfeksiyon, koronavirüs salgını nedeniyle sıklaştırıldı ve 3 aya yayılan çalışmalar bir haftada gerçekleştirildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle gece cadde ve sokak yıkamalarına ara veren belediye, gündüz saatlerinde ise işlek caddelerde yıkama yoluyla dezenfeksiyon yapıyor.

Zabıta ekipleri de umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin kapatılması yönündeki genelge kapsamında 145 iş yeri sahibine tebligatta bulundu. Pazar yerlerindeki denetimleri de sıklaştıran ekipler, esnafı hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, tüm genelge ve talimatlara uyduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızdan kişisel temizliğe azami dikkat etmesini, temasın yoğun olduğu kalabalık ve kapalı mekanlardan uzak durmasını istiyoruz. Belediyemiz hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını sıklaştırarak sürdürüyor ve üzerimize düşeni yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da tedbirlere uyulmasını özellikle istiyoruz. Birlikte bu sorunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:28 Kaynak: AA

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