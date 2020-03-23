Kırıkkale'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon devam ediyor - Son Dakika

Kırıkkale'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon devam ediyor

6 saat önce

Kırıkkale Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon işlemlerine devam ediyor.

Kırıkkale'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon devam ediyor, System.String[]

Kırıkkale Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon işlemlerine devam ediyor.

Dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, gazetecilere çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Saygılı, salgına karşı kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra park, bahçe, toplu taşıma araçlarının ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Belediye ekiplerinin şehri baştan aşağı ilaçlayarak, itfaiye ekiplerinin de yol ve kaldırımların dezenfekte ettiğini aktaran Saygılı, şöyle konuştu:

"Zabıta ekiplerince de sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçları gideriliyor. Tüm dünyayı saran bir virüsle mücadele ediyoruz. Gönül birliği ederek hep birlikte bu virüsü yeneceğiz. Bugün, eczaneler ve çevreleri dezenfekte ediliyor. İnşallah kısa zaman da bu işten kurtulacağız. Bunu başarmanın bir yolu da hep birlikte gönül olarak el ele vermekten geçiyor. Her gün sayılar açıklanıyor. Kaç kişi virüse maruz kalmış devletimiz tarafından açıklanıyor ve ciddi tedbirler alınıyor. Eczacı arkadaşlarla da görüştük. Sürekli kendilerinden ilaç alışverişinde bulunan yaşlılarımızın evlerine bizzat teslim ettiklerini söylediler. Bu bizi memnun etti."

Saygılı, kent genelinde insanların yoğun olduğu yerlerde yıkama ve ilaçlama çalışmalarının yapıldığını da sözlerine ekledi.

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:20 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz         
09:47
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi         
09:24
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti         
08:58
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek         
08:48
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar         
00:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 18:59:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]