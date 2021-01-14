Kırıkkale'de kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu dolu poşet atıldı: 1 kişi gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu dolu poşet atıldı: 1 kişi gözaltında

14.01.2021 04:42
Kırıkkale'de kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu dolu poşet atıldı: 1 kişi gözaltında

KIRIKKALE'de bir sürücü, aracıyla ters yöne girdiği için polisin 'dur' ihtarını dikkate almayıp kaçtı.

KIRIKKALE'de bir sürücü, aracıyla ters yöne girdiği için polisin 'dur' ihtarını dikkate almayıp kaçtı. Kovalamaca sırasında araçtan 2 kilogram ağırlığında uyuşturucu dolu poşet yol kenarına fırlatıldı. Kaçan sürücü, yarım saatlik kovalamaca sonucu yakalanırken, otomobilde bir de 2 yaşında kız çocuğu bulundu. Kaçan sürücü, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekipleri, Fevzi Çakmak Caddesi'ne ters yönden ilerleyen İ.Ç. idaresindeki 34 PT 2937 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına aldırmadan kaçmaya başlayan sürücü, yarım saat süren kovalamacanın ardından Yenimahalle 121'inci sokakta polis ekiplerce yakalandı. Gözaltına alının şüphelinin yanında bir de 2 yaşında kız çocuğu bulundu.

2 KİLOGRAMLIK UYUŞTURUCU DOLU POŞETİ FIRLATTI

Kovalamaca sırasında araçtan bir poşet atıldı. Poşeti, inceleyen polis, yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu maddeyi tespit etti. Durdurulan araç ve çevresinde ise narkotik köpeği 'Adam' ile arama yapıldı. İ.Ç., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
16 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı 16 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı İran'da polisin şüpheli araca açtığı ateşte bir çocuk hayatını kaybetti İran'da polisin şüpheli araca açtığı ateşte bir çocuk hayatını kaybetti İran'da polisin şüpheli araca açtığı ateşte bir çocuk hayatını kaybetti İran'da polisin şüpheli araca açtığı ateşte bir çocuk hayatını kaybetti

Uyuşturucu, Kırıkkale, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu dolu poşet atıldı: 1 kişi gözaltında - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:22 Jorge Jesus totem mi deniyor? Avrupa'daki rakip Sevilla için yaptığı benzetme şaşırttı
00:02 Çağdaş Atan'dan centilmenlik örneği! F.Bahçeli futbolculara kendisini siper etti
23:52 6'lı Masa'dan kalkan Akşener'e soğuk duş! İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
23:49 Seçimlere sayılı günler kala ittifakı kuramadan dağıldılar! Ümit Özdağ'dan Muharrem İnce'ye çok sert sözler
23:48 Ersan Şen canlı yayında "Teklif edilirse aday olurum" dedi, Akşener'den görüşme talebi geldi
23:24 Sosyal medyayı salladı! Ferdi'ye talip olan takıma fiyatı Serdar Dursun verdi
23:22 Rıdvan Dilmen canlı yayında taraftarı yıkan haberi paylaştı: Ferdi'yi istiyorlar
23:16 Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 968'e yükseldi
22:24 CHP'li 11 il belediye başkanından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması! Aralarında ihraç edilen Tanju Özcan da var
22:33 Akşener yeni bir ittifak mı kuracak? İYİ Parti'den 3. yol çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2023 06:51:47. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu dolu poşet atıldı: 1 kişi gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement