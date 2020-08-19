Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Denetim ekiplerinin toplu taşıma denetimleri

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in kafe denetlemesi

Vali Sezer'in tıolu ulaşım araçlarını denetlemesi - Kırıkkale

Valilik bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi'inin kurulduğu pilot il Kırıkkale'de, Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, denetimlere katıldı.

Atatürk Bulvarındaki uygulama noktasında toplu taşıma araçları, taksiler ve kafelerde yapılan denetimin arından Gürler Mahallesi'nde çarşamba pazarı ziyaret edilerek, maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarılarında bulunuldu.

Vali Sezer, esnafı ve vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Ülke genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de denetim ve uyarma amaçlı ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın kurallara büyük bir oranda uyduklarını gözlemlemekten mutluyuz. İnşallah bu süreci hep birlikte geride bırakacağız. Hem vatandaşlarımızı uyaracağız hem de alınması gereken tedbirleri alacağız. Alınan tedbirler neticesinde ilimizde bulunan vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyma oranı yüzde 95'in üzerinde. Görevli arkadaşlarımız yoğun bir şekilde mesai ve emek harcayarak denetimlere devam etmektedirler."