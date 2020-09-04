Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı. Kırıkkale

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Zafer ve Cumhuriyet caddelerindeki iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi.

Sezer, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, salgınla mücadele sürecinde 400'e yakın personelin sahada görevlerini ifa ettiğini söyledi.

Neredeyse her mahallenin sokağında ya da parkında bir görevli bulunduğunu dile getiren Sezer, "Gelinen noktada maske konusunda büyük bir mesafe katettik. Ancak buna rağmen ilave önlemler almamız gerekiyor. Bizim görünenin ötesinde ulaşamadığımız daha doğrusu kontrol edemediğimiz bir kitle var. Özellikle mahalle arasında insanların birbirlerine misafirliğe gidip gelmesi, aile içerisindeki ziyaretler, bunlar bizim çokta fazla denetim yapamadığımız alanlar olarak ortaya çıkıyor. Tüm sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız ve sendika temsilcilerimiz yanımızda. Sahada hep beraber yer alacağız." dedi.