Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi - Son Dakika

Kırıkkale'de, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Haftalık Tematik Denetim Genelgesi" kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim yapıldı.

Vali Yunus Sezer, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır ve beraberindeki salgın denetim ekipleri, kent merkezindeki dolmuş duraklarında HES kodu denetiminin yapılıp yapılmadığını, maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyumu kontrol etti.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Sezer, salgın denetim ekipleri, belediye ve odalarla vatandaşlara salgınla ilgili alınacak tedbirler noktasında uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Konu bazlı denetim yaptıklarını, bugün de toplu ulaşım araçlarında denetimlerin devam ettiğini aktaran Sezer, "Yeni dönemde 1000 kadar personelimizin katılımıyla neredeyse 24 saat esasına dayalı denetimlerimiz var. Hep beraber kurallara uyarak bu salgını gerileteceğiz. Şu anda turuncu listedeyiz, artışımız devam ediyor. Alınan tedbirlerle, vatandaşımızın duyarlılığıyla ve hassasiyetiyle beraber ilimizi önce sarı, sonra da mavi listeye taşımayı umuyoruz. Hep beraber bunun gayretindeyiz." diye konuştu.

Öte yandan salgın denetim ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu alanlarda araçların hoparlörlerinden uyarıda bulunuyor.