Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 185 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 185 kişiye para cezası verildi

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan 185 kişiye para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan 185 kişiye para cezası uygulandı.

Valiliğin sosyal medya hesabında yer açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere ilişkin denetimlerin artarak devam ettiği belirtildi. Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerinde kurallara uymayan 65 yaş üstü 26, 20 yaş altı 37, park, bahçe ve mesire alanı yasağını ihlal eden 19 ve "sosyal mesafe" kuralına uymayan 103 kişiye idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, vatandaşların tedbirlere uymasının toplum sağlığı açısından önem arz ettiği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz

"Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın!

Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi

Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti

Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi

Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor

Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu

Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı

Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış

Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı

Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi

Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı

İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi

Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı

Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi