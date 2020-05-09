Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 185 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan 185 kişiye para cezası uygulandı.
Valiliğin sosyal medya hesabında yer açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere ilişkin denetimlerin artarak devam ettiği belirtildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerinde kurallara uymayan 65 yaş üstü 26, 20 yaş altı 37, park, bahçe ve mesire alanı yasağını ihlal eden 19 ve "sosyal mesafe" kuralına uymayan 103 kişiye idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, vatandaşların tedbirlere uymasının toplum sağlığı açısından önem arz ettiği kaydedildi.