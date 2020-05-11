Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan 21 kişiye para cezası uygulandı.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, ceza ve idari yaptırımın kimsenin istemediği bir yöntem olduğu ve vatandaşların uyarılara dikkat ederek virüs bulaşına karşı hem kendisini hem de çevresini riske etmemesi gerektiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerinde kurallara uymayan park, bahçe ve mesire alanı yasağını ihlal eden 16, "sosyal mesafe" kuralına uymayan 3 ve seyahat izin belgesiz yolculuk yapan 2 kişiye idari para cezası uygulandığı aktarıldı.