Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 387 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan 387 kişiye para cezası uygulandı.



Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere ilişkin denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerinde kurallara uymayan 65 yaş üstü 21, 20 yaş altı 45, park, bahçe ve mesire alanı yasağını ihlal eden 100 ve "sosyal mesafe" kuralına uymayan 221 kişiye idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, "Ceza ve idari yaptırım hiçbirimizin istemediği bir yöntem. Bütün hemşehrilerimizin uyarılara dikkat ederek virüs bulaşına karşı hem kendisini hem de çevresini riske etmemelerini istirham ediyoruz." ifadelerine yer verildi.