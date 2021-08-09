Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 kişi karantinaya alındı - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi, 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi üzerinde Kovid-19 denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, HES kodu sorgulamasında Y.B'nin temaslı olduğunu tespit etti.

Bölgeye çağrılan İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası yazılan Y.B, ekiplerin refakatinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

Polis ekiplerince Atatürk Bulvarı'nda yapılan denetimlerde ise test sonucunu beklemeden karantina kurallarını ihlal ederek sokağa çıktığı tespit edilen F.C.E. de İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince 4 bin 50 lira para cezası uygulanarak öğrenci yurduna götürüldü.