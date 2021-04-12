KIRIKKALE - Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip okey ve iskambil oynayan 19 kişiye 118 bin 750 lira ceza - Son Dakika

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede okey ve iskambil oynayan 19 kişiye 118 bin 750 lira para ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Gürler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki bir kıraathanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu iş yerine giden ekipler, kahvehanedeki 19 kişinin okey ve iskambil oynadığını tespit etti.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle oyun oynayan 19 kişiye, 6 bin 250'şer liradan 118 bin 750 lira para cezası uyguladı.

İş yeri hakkında da idari işlem başlatıldı.