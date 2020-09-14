Kırıkkale'de Kovid-19 testi pozitif çıkan mevsimlik işçiler yurtlarda karantinaya alınacak - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina sürecine ilişkin yeni tedbirler alındığı bildirildi.
İzolasyon için hizmet verecek yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyeceği ve 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek güvenlik önlemlerinin mülki idare
amirinin gözetiminde yeteri kadar güvenlik veya kolluk personeli ile sağlanacağı aktarılan açıklamada, "Hakkında evde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve
mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon
sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler, Valiliklerce kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek ve
izolasyon süresi burada tamamlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedelinin Valilikçe karşılanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları
AFAD tarafından karşılanacaktır. Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile
görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından
karşılanacaktır. İzolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık
durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine
etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun
çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli görevlendirilecektir."
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 21:29 - Kaynak: AA
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