Kırıkkale'de Kovid-19 testi pozitif kadın ile temaslı torunu yolcu otobüsünde yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen şehirlerarası otobüsle yolculuk yapan babaanne ile temaslı torunu, 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında, İstanbul'dan Bitlis'e giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

HES kodu sorgulamasında, araçtaki yolculardan A.O'nun test sonucunun pozitif, torunu M.O'nun ise temaslı çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bilgi verildi.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50'şer lira ceza uygulana babaanne ile torunu, yurtta karantinaya alındı.

Ekipler, otobüs firmasına da 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, özel aracıyla yolculuk yaptığı sırada durdurulan C.Y'ye de Kovid-19 test sonucunun netleşmesini beklemeden seyahat ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira ceza yazılarak, karantinaya alındı.