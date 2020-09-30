Kırıkkale'de "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinde başvurular devam ediyor - Son Dakika

Kırıkkale'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinde başvurular sürüyor.

Vali Yunus Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, 7 Eylül'de başlayan proje başvurularının İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde kurulan proje ofisleri üzerinden alındığını belirtti.

Kırıkkale'de küçükbaş hayvancılığın gelişmesini ve bu gelişmenin hem kırsal alanda yaşayan vatandaşlara hem de il geneline fayda sağlamasını amaçladıklarını dile getiren Sezer, "Bunun için ilimiz yetiştiricisine Ziraat Bankası üzerinden sıfır faizli kredi kullanma imkanı sunmuş olup proje başvurularını almaya başladık. Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerimizde proje ofisleri oluşturduk. İlimiz yetiştiricisinin bu imkanlardan yaralanarak gelir düzeyinin arttırılmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezer, projeyle uygun şartları taşıyan vatandaşların 7 yıl vadeli, sıfır faizli ve ilk 2 yıl ödemesiz olmak üzere 100 bin lira dişi küçükbaş hayvan alımı kredisi ile 50 bin lira işletme desteği kredisi de kullanabileceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Proje başvuruları 31 Aralık'a kadar devam edecek. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için başvurular ekim, kasım ve aralık aylarında olmak üzere 3 dönem olarak değerlendirmeye alınacak. Bu sayede uygun şartları taşıyan ve hak kazanan vatandaşlarımız bir an önce üretime dahil olma fırsatı yakalamış olacak. Proje, 5 yıl süre ile planlandı ve 5 yılın sonunda 200 bin küçükbaş hayvan varlığına ulaşılması hedefleniyor. İlk hedefimiz, ilimiz küçükbaş hayvan varlığını 200 bine ulaştırmak."

Sezer, başvuru işlemlerinin kısa bir süre önce başlanmış olmasına rağmen bugüne kadar 500 yetiştiricinin başvuru formunun düzenlendiğini ve 105 vatandaşın başvuru işlemlerinin tamamlandığını aktardı.