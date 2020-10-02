Kırıkkale'de küçükbaş hayvan sayısının 5 yılda 200 bine çıkarılması amaçlanıyor - Son Dakika

Kırıkkale'de küçükbaş hayvan sayısının 5 yılda 200 bine çıkarılması amaçlanıyor

Kırıkkale'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında küçükbaş hayvan sayısının 5 yılda 200 bine çıkarılması hedefleniyor.

Kırıkkale'de küçükbaş hayvan sayısının 5 yılda 200 bine çıkarılması amaçlanıyor, System.String[]

Kırıkkale'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında küçükbaş hayvan sayısının 5 yılda 200 bine çıkarılması hedefleniyor.

Kırıkkale Valiliği'nde düzenlenen programda, Vali Yunus Sezer, İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz ve Ziraat Bankası Ankara 2. Bölge Yöneticisi Cenk Şahım tarafından protokol imzalandı.

Sezer, burada yaptığı konuşmada, Kırıkkale'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda bir gelenek olduğunu belirterek, özellikle Karakeçili ilçesinde yörük kültürünün halen devam ettirildiğini söyledi.

Projeyle kentte hem küçükbaş hayvancılığının geliştirilmesi hem de kırsaldaki vatandaşların yaşam şartlarının yükseltilmesinin amaçlandığını aktaran Sezer, şöyle konuştu:

"Biliyorum ki burada küçükbaş hayvancılığı yapmak ve destek isteyen çok vatandaşımız var. Finansman noktasında Ziraat Bankasının sunduğu imkanlar çok önemli. Proje kapsamında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde başvuru için kurulan proje ofisleriyle hızlı bir başlangıç oldu. Şu ana kadar 750 üreticimize ulaşılmış durumda. Bunlardan 140'ı başvuru yaptı. Projenin en güzel yanı da kaliteli ve sağlıklı hayvanların temininden bunların alınıp vatandaşa teslim edilmesine, yem temini ve uygun şartlarda kesimle ilgili işlemlerinin devam ettirilmesine kadar tüm sorumluluk Valiliğe düşüyor. Umarım hayırlı ve faydalı olur."

Proje kapsamında, uygun şartları taşıyan vatandaşlara 7 yıl vadeli, sıfır faizli ve ilk yıl ödemesiz olmak üzere 100 bin lira küçükbaş hayvan alımı kredisi ile 50 bin lira işletme desteği kredisi imkanı sağlanacak.

Ayrıca projeyle ildeki küçükbaş hayvan sayısının 5 yılda 200 bine çıkarılması da amaçlanıyor.

Ziraat Bankası, Yunus Sezer, Kırıkkale, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de küçükbaş hayvan sayısının 5 yılda 200 bine çıkarılması amaçlanıyor - Son Dakika

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