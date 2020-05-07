Kırıkkale'de kumar operasyonu; 11 kişiye 34 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

KIRIKKALE'de, kumar oynatıldığı belirlenen bir adrese polis tarafından düzenlenen operasyonda, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 11 kişiye toplam 34 bin 650 TL para cezası kesildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde bir adreste kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen adrese yapılan baskında, kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye sosyal mesafe ihlali nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince toplam 34 bin 650 TL para cezası kesti. Öte yandan, kent genelinde koronavirüs önlemlerine ilişkin denetlemeler sürüyor. Polis, zabıta ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla dün gerçekleştirilen denetimlerde toplam 80 kişi hakkında da idari yaptırım tutanağı düzenlendi.