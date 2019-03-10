Kırıkkale'de Kumar Operasyonu: 61 Gözaltı
35 dakika önce
KIRIKKALE'de polisi tarafından, kumar oynatıldığı belirlenen gece kulübüne düzenlenen operasyonda 61 kişi gözaltına alındı.
KIRIKKALE'de polisi tarafından, kumar oynatıldığı belirlenen gece kulübüne düzenlenen operasyonda 61 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, kent merkezinde bulunan gece kulübünde kumar oynatıldığı ihbarı aldı. Ekipler 3 aylık takibin ardından dün gece operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 2 kumar oynama makinesi, tombala topu ve tombala kartları ele geçirildi. Kumar oynadıkları tespit edilen 53 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 61 kişi İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
- Kırıkkale
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:42 Kaynak: DHA
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