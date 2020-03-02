Kırıkkale'de kumar oynayanlara 21 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de kumar oynayanlara 21 bin lira ceza - Son Dakika

Kırıkkale'de kumar oynayanlara 21 bin lira ceza

6 saat önce

Kırıkkale'de bir kafeye düzenlenen kumar operasyonunda 17 şahsa toplamda 20 bin 825 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de kumar oynayanlara 21 bin lira ceza, System.String[]

Kırıkkale'de bir kafeye düzenlenen kumar operasyonunda 17 şahsa toplamda 20 bin 825 lira idari para cezası uygulandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geç saatlerde Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi üzerinde bulunan bir kafe içerisinde kumar oynandığı bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Çalışma kapsamında kafe içerisinde tombala makinesi ve topları, 125 tombala kağıtları ve 3 bin 200'e yakın tombala pulları ele geçirildi. Ayrıca kumar oynayan 17 şahsa da toplamda 20 bin 825 TL idari para cezası uygulanırken iş yeri sahibi E.C.Ö.'nün yanı sıra B.Y., C.A., D.Ö. isimli şahıslara da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. - KIRIKKALE

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:33 Kaynak: İHA
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