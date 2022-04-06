Kırıkkale'de kuraklıktan etkilenen çiftçiler çörek otuna yöneldi - Son Dakika

Kırıkkaleli çiftçiler geçen yıl kuraklığa bağlı olarak nohutta yaşanan verim kaybı nedeniyle çörek otuna yöneldi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, AA muhabirine, Kırıkkale'nin mevcut 300 bin hektar tarım alanının yaklaşık yüzde 70'inde hububat ekildiğini belirtti.

"Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin desteğiyle çiftçilere tohum dağıtımı yaptıklarını anlatan Yılmaz, tohumunu dağıttıkları çörek otu ve tıbbi aromatik bitkiler üzerinde de uzun süredir çalıştıklarını aktardı.

Yılmaz, önceki yıllarda çörek otunun çiftçileri memnun ettiğini gördüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Üreticilerimize bu yıl yaklaşık 11 ton çörek otu tohumu dağıttık. Bu da 5 bin 500 dekar alan ekilişe tekabül etmektedir. Geçen yıl yaklaşık 9 bin dekar çörek otu ekimimiz vardı. Bu yıl 5 bin 500 dekar yeni ekilişle çörek otu ekimi yaklaşık 15 bin dekara çıkacak. Çörek otu ekimine başladık. Çiftçimizin yüzünün güldüğünü gördük. Özellikle sonbahar ve kış yağışlarından son derece memnunlar. İnşallah ekimin üzerine de yağış alırsa çiftçimiz beklediği verimi elde edecek. İlimizde çörek otu başta olmak üzere tıbbi aromatik bitki ekim alanını arttırmaya çalışacağız."

Yüksek verim beklentisi

Kuraklığa dayanıklı olması, verim ve pazar konusundaki avantajları nedeniyle çiftçilerin çörek otuna yöneldiğine ve birim alanda daha çok verim elde edildiğine değinen Yılmaz, "Hiçbir üründe 1'e 40 neredeyse alınmaz ama çörek otunda alınabiliyor. Bu son derece verimli bir üretim tarzı. Çiftçimiz bunu gördü." dedi.

Yılmaz, Kırıkkale'de 2017'deki 90 bin dekar nohut ekim alanının 2020'de 230 bin dekara çıktığına dikkati çekerek, "2021 yılında 420 bin dekara yükseldi. Bu yıl arazilerin bir kısmı çörek otuna ve yağlık ay çekirdeğine ayrılmak suretiyle nohut alanımız bir miktar daraldı. Ancak çok büyük bir boyutta değil, kısmi bir azalış var. Ekim alanın 390 bin dekara düşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Çiftçilerin alternatif ürün arayışı

Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde çiftçilik yapan İbrahim Işık da 2021'in kuraklık nedeniyle çok sıkıntılı geçtiğini ve alternatif ürün olarak çörek otu ekmeyi düşündüklerini söyledi.

Mazot ve gübre maliyetlerinin de kendilerini çok etkilediğini anlatan Işık, şöyle devam etti:

"Kuraklıktan dolayı nohuttan istediğimiz verimi alamadığımız için çörek otuna yöneldik. İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerimiz bize çok yardımcı oldular, çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 300 dekar çörek otu ektim. Nohut yine bizim demirbaş ürünümüz olduğu için 500 dekar civarı da onu ektik. Çörek otu kuraklığa dayanıklı ve maliyeti de nohuttan hesaplı geldi. Pazarlaması da nohuttan daha karlı olduğu için buna yöneldik."