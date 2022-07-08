Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi

08.07.2022 12:36
Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi

Kırıkkale'de, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Kırıkkale Şehitliği'ndeki törene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutan Yardımcısı Bakım Albay İsmail Coşkun, protokol üyeleri, şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Çocuklara yakından ilgilenerek hediye veren Vali Tekbıyıkoğlu ve Başkan Saygılı, vatandaşların bayramını kutladı.

Şehit aileleri de çocuklarının mezarlarını düzenleyerek Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.

YORUMLAR
500
'KİLİT KAVŞAK'TA BAYRAM TRAFİĞİ 'KİLİT KAVŞAK'TA BAYRAM TRAFİĞİ Son dakika: KIRIKKALE'DE BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ Son dakika: KIRIKKALE'DE BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ
Kaynak: AA

Mehmet Saygılı, Kurban Bayramı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:24 Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
18:13 Türk futbolunda radikal karar! VAR sisteminde yabancı hakem dönemi başlıyor
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 18:31:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement