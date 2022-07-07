Kırıkkale'de kurban satıcılarına sahte para uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de kurban satıcılarına sahte para uyarısı

07.07.2022 17:16
Kırıkkale'de kurban satıcılarına sahte para uyarısı

Kırıkkale'de polis ekiplerince kurban satıcıları sahte para ve dolandırıcılık yöntemleri konusunda uyarıldı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince kurban satıcıları sahte para ve dolandırıcılık yöntemleri konusunda uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Arpalık Çukuru mevkisindeki hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesinde çalışma yaptı.

Vatandaşlara hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para gibi konularda bilgilendirme broşürleri dağıtan ekipler, sahte parayı ayırt etme konusunda bilgi vererek, "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılığa karşı da dikkatli olunması gerektiğini anlattı.

YORUMLAR
500
Polisten kurban pazarında sahte para uyarısı Polisten kurban pazarında sahte para uyarısı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de kurban satıcılarına sahte para uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:12 Kadir Şeker hakkında avukatının itirazı üzerine tahliye kararı
16:55 Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" sözlerine cevap: "Üzgün görünmek" yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım
16:48 Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:19 Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
16:01 Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 17:20:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de kurban satıcılarına sahte para uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement