Vatandaşlara hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para gibi konularda bilgilendirme broşürleri dağıtan ekipler, sahte parayı ayırt etme konusunda bilgi vererek, "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılığa karşı da dikkatli olunması gerektiğini anlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de kurban satıcılarına sahte para uyarısı - Son Dakika

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