Kırıkkale'de kurban satıcılarına sahte para uyarısı

Kırıkkale'de polis ekiplerince kurban satıcıları sahte para ve dolandırıcılık yöntemleri konusunda uyarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Arpalık Çukuru mevkisindeki hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesinde çalışma yaptı.
Vatandaşlara hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para gibi konularda bilgilendirme broşürleri dağıtan ekipler, sahte parayı ayırt etme konusunda bilgi vererek, "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılığa karşı da dikkatli olunması gerektiğini anlattı.
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