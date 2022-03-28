Kırıkkale'de Kütüphane Haftası etkinlikleri - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kütüphane Haftası etkinlikleri

28.03.2022 16:05
Kırıkkale'de Kütüphane Haftası etkinlikleri

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Saygılı, Büyük Şehir Parkı'nda kütüphanede düzenlenen etkinlikte, anasınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Etkinlikte, çocuklarla boyama yapan Saygılı, öğrencilere Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan kumbaralardan hediye etti.

Saygılı, Kütüphane Haftası kapsamında belediye olarak böyle bir program düzenlediklerini belirterek, geleceğin teminatı çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Saygılı, etkinliğe katılan öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kütüphane Haftası, Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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