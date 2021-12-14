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Kırıkkale'de kütüphanesiz okul kalmadı - Son Dakika

Kırıkkale'de kütüphanesiz okul kalmadı

14.12.2021 13:52
Kırıkkale'de kütüphanesiz okul kalmadı

Kırıkkale'de "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında okullar kütüphaneye kavuştu.

Kırıkkale'de "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında okullar kütüphaneye kavuştu.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde kurulan kütüphanenin açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinin gerçekleştirildiğini anımsattı.

Kırıkkale'de proje kapsamında çalışmalar yapıldığını ve kütüphanesiz okul kalmadığını aktaran Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Bu konuda özellikle Gazi Meslek Lisesine çok teşekkür ediyorum. 283 kitaplık, 222 okul masası ve 444 sandalye üretimi yapmışlar. İlimiz bu konuda kendi ihtiyacını karşılıyor. İnsan kendini geliştirebilen tek varlık. Bunu da ya tecrübe edecek ya da başkalarının tecrübesinden istifade edecek. Bunun da en kolay yolu okumak. Kitap okuma alışkanlığı küçük yaşlarda kazanılırsa daha iyi oluyor. Sonradan bu alışkanlığın kazanılması biraz daha zor oluyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de projenin hayata geçirilmesinin ardından kentte kütüphanesiz okul kalmadığını ifade etti.

Açılışa, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk de katıldı.

Kırıkkale'de kütüphanesiz okul kalmadı
Kırıkkale'de kütüphanesiz okul kalmadı
Kırıkkale'de kütüphanesiz okul kalmadı
Kırıkkale'de kütüphanesiz okul kalmadı
Kırıkkale'de kütüphanesiz okul kalmadı

milli eğitim bakanlığı, Emine Erdoğan, Kırıkkale, okullar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de kütüphanesiz okul kalmadı - Son Dakika


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