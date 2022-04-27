Kırıkkale'de LGS ve YKS öğrencilerine ücretsiz yardımcı kaynak desteği - Son Dakika
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Kırıkkale'de LGS ve YKS öğrencilerine ücretsiz yardımcı kaynak desteği

27.04.2022 11:30
Kırıkkale'de LGS ve YKS öğrencilerine ücretsiz yardımcı kaynak desteği

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere destek amacıyla hazırladığı kaynak kitaplar, Kırıkkale'de öğrencilere dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere destek amacıyla hazırladığı kaynak kitaplar, Kırıkkale'de öğrencilere dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaynak kitaplar Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve görevliler tarafından okullarda öğrencilere teslim edildi.

Telefoncu, öğrencilerin haziran ayında girecekleri sınavlarda daha başarılı sonuçlar elde edebilmeleri için devasa içeriklere sahip kaynak eserleri kent genelindeki 8 ve 12. sınıf öğrencilerine verdiklerini belirtti.

Öğrencilerin ders kitaplarındaki konuları daha da zenginleştirme adına bu kaynaklardan da istifade edeceklerini aktaran Telefoncu, şunları kaydetti:

"Bakanlığın her ay düzenli olarak farklı kademelere yönelik yardımcı kaynak eserleri yayımlamaya devam edecek. MEB, tüm eğitim kademeleri için öğrencilerin ek kaynak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışma yaprak testleri, fasiküller, çalışma soruları, beceri temelli testler, LGS örnek ve YKS çalışma soruları gibi pek çok yardımcı kaynağı her ay düzenli yayımlamaya devam ediyor. Bu kaynaklarla öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacının ücretsiz giderilmesi amaçlanıyor. MEB, bu kapsamda şu ana kadar milyonlarca yardımcı kaynak eseri öğrencilerle buluşturdu."

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, milli eğitim bakanlığı, Kırıkkale, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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