Kırıkkale'de lise öğrencilerine siber suçlar hakkında seminer verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de lise öğrencilerine siber suçlar hakkında seminer verildi

04.10.2022 12:42
Kırıkkale'de lise öğrencilerine siber suçlar hakkında seminer verildi

Kırıkkale'de lise öğrencilerine, sosyal medya güvenliği, sosyal medyada risk ve tehditler, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla eğitim veriliyor.

Kırıkkale'de lise öğrencilerine, sosyal medya güvenliği, sosyal medyada risk ve tehditler, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla eğitim veriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, SİBERAY Projesi kapsamında yeni eğitim ve öğretim yılında da liselerde okuyan öğrencilere yönelik eğitimlerine devam ediyor.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya gelen polis ekipleri, sosyal medya güvenliği, sosyal medyada risk ve tehditler, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY Projesi çerçevesinde öğrencilere bilgi verdi.

Seminerde öğrencilere projenin tanıtımı yapılarak, teknoloji bağımlılığı, siber suç ve siber zorbalık, siber güvenlik ve yaptırımlar, yetkisiz erişim, dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve yasadışı bahis gibi konular anlatıldı.

Her gün iki okulda, iki oturum şeklinde seminer düzenleyen ekipler, yıl içerisinde tüm lise öğrencilerine ulaşmayı amaçlıyor.

YORUMLAR
500
EDİRNE'DE DURDURULAN TIR'DA 94 KİLO 'SKUNK' VE SUSTURUCULU 3 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ EDİRNE'DE DURDURULAN TIR'DA 94 KİLO 'SKUNK' VE SUSTURUCULU 3 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ Son Dakika | Kars'ta 1,5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 30 gözaltı Son Dakika | Kars'ta 1,5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 30 gözaltı Manisa'da üst aramasında uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı Manisa'da üst aramasında uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de lise öğrencilerine siber suçlar hakkında seminer verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:50 Selahattin Demirtaş'ın polisevine yapılan saldırıyı kınaması PKK'yı rahatsız etti: Ukalalık yapma
18:25 Fenerbahçe kadrosunda sakatlık depremi! Yıldız futbolcu, AEK Larnaca maçında forma giyemeyecek
17:57 İzmir'de 80 yaşındaki kadın, 85 yaşındaki kocasını öldürdü, adli kontrol şartıyla serbest kaldı
17:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
17:55 Keloğlan'ın Fatma'sı ünlü isim çıktı! Öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
17:44 Güney Afrika'da feci olay! Karı kocayı timsahlara yem ettiler, cansız bedenleri balıkçılar buldu
17:17 Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinde iyileştirme yaptı
17:10 Bakan Varank: İhracat rakamları, son dönemdeki ivmesiyle 252 milyar doları aştı
16:56 Gaziantep'te korkunç iddia! Çok sayıda ayağı kesik kedi bulundu
16:44 Tekirdağ'da arkadaşının yaptığı şaka canına mal oldu! O anlar saniye saniye kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 19:02:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de lise öğrencilerine siber suçlar hakkında seminer verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement