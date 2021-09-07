Kırıkkale'de polis ekiplerince 22 litre kaçak içki, 20 litre etil alkol, alkol yapım kiti ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında U.K'nin iş yerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, 22 litre kaçak içki, 20 litre etil alkol, 77 alkol yapım kiti ve 30 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Kırıkkale'de kaçak içki, etil alkol ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika