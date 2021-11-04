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Kırıkkale'de madde bağımlısı gençlerin annelerine seminer verildi - Son Dakika

Kırıkkale'de madde bağımlısı gençlerin annelerine seminer verildi

04.11.2021 16:09
Kırıkkale'de madde bağımlısı gençlerin annelerine seminer verildi

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında madde bağımlısı gençlerin annelerine seminer verildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında madde bağımlısı gençlerin annelerine seminer verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurumun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, madde bağımlısı gençlerin anneleri, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Kırıkkale Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Canan Kurt Topraklı, seminerde yaptığı konuşmada, son yıllarda bağımlılıkla mücadele konusunda ciddi adımların atıldığını söyledi.

Topraklı, bağımlılığın önlenmesi, bağımlılığa neden olan etkenler, bağımlık belirtileri, önleme çalışmalarında ailenin rolü konularında da çeşitli bilgiler verdi.

Seminerde, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ve Yeşilay görevlilerince de sunum yapıldı.

Ekipler, etkinliğin ardından katılımcılara bilgilendirici broşür dağıttı.

Kırıkkale'de madde bağımlısı gençlerin annelerine seminer verildi
Kırıkkale'de madde bağımlısı gençlerin annelerine seminer verildi
Kırıkkale'de madde bağımlısı gençlerin annelerine seminer verildi

Kırıkkale, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de madde bağımlısı gençlerin annelerine seminer verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de madde bağımlısı gençlerin annelerine seminer verildi - Son Dakika
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