Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de "Magandalara karşı her düğüne bir polis" uygulaması
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Kırıkkale'de "Magandalara karşı her düğüne bir polis" uygulaması

1 saat önce

Kırıkkale'de geçen yıl başlatılan "Atılan Mermi Havada Kalmaz Düğünümü Kana Bulama Projesi" kapsamında uygulanan "Magandalara karşı her düğüne bir polis" uygulamasının bu yıl da devam edeceği bildirildi.

Kırıkkale'de
Kırıkkale'de geçen yıl başlatılan "Atılan Mermi Havada Kalmaz Düğünümü Kana Bulama Projesi" kapsamında uygulanan "Magandalara karşı her düğüne bir polis" uygulamasının bu yıl da devam edeceği bildirildi.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, kentteki düğün ve kutlamalarda ölüm ve yaralanmalara yol açabilecek "maganda kurşunları"nın engellenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce geçen yıl uygulanan projenin süreceği belirtildi.
Açıklamada, projenin Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve muhtarlıklar aracılığıyla düğün sahiplerine ulaşılıp gerekli bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları afiş, broşür, pankart ve düğünlerde polis görevlendirmesi uygulamalarıyla devam edeceği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:32 Kaynak: AA
Polis, Kırıkkale, Güncel
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