Kırıkkale'de Mahkumlar Okullar İçin Çalışıyor

- Kırıkkale'de mahkumlar okullar için çalışıyorKIRIKKALE - Türkiye genelinde bugün eş zamanlı olarak başlatılan, 'Hükümlülerin Kamuya Yararlı İşlerde Çalıştırılmalarına İlişkin İş birliği Protokolü' çerçevesinde Kırıkkale il merkezindeki 65 mahkum, eğitim-öğretim kurumlarını tadilattan...

- Kırıkkale'de mahkumlar okullar için çalışıyor



KIRIKKALE - Türkiye genelinde bugün eş zamanlı olarak başlatılan, 'Hükümlülerin Kamuya Yararlı İşlerde Çalıştırılmalarına İlişkin İş birliği Protokolü' çerçevesinde Kırıkkale il merkezindeki 65 mahkum, eğitim-öğretim kurumlarını tadilattan geçirerek, toplum yararına faydalı işlere imza atıyor.

Kırıkkale'de, 'Hükümlülerin Kamuya Yararlı İşlerde Çalıştırılmalarına İlişkin İş birliği Protokolü' çerçevesinde, Kırıkkale Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün denetiminde, eğitim-öğretim kurumlarını tadilattan geçiriyor. Bu kapsamda; Kırıkkale Şehitler İlkokulunda görev alan 8 mahkum, boya ve temizlik yaparak hem cezalarını tamamlamaya hem de toplum yararına faydalı işlere imza atıyor.

Destek ve kamuya yararlı işte çalışma cezası hükümlülüğü altındaki mahkumlardan oluşturduğumuz 8 kişilik ekiple bir okulun tadilat ve boya yapmak üzere toplandıklarını ifade eden Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, "Bu etkinlik bugün bu saat itibariyle Adalet Bakanımızın ve Milli Eğitim Bakanımızın Ankara'daki bir okulda programla eş zamanlı olarak tüm yurtta icra edilmektedir. Şu anda Kırıkkale ilinde 65 hükümlümüz bu şekilde kamuya yararlı işlerde çalışmaktadırlar. İlerleyen yıllarda valimizin de uygun görmesiyle daha önceden yapılmış olan iş birliği protokolü kapsamında yine bu ekibimizle değişik okullarda boya, tadilat, temizlik işlemlerinde görev almak ve kamuya faydalı olmak isteriz. İnşallah faydalı oluruz" dedi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ise, "Bir an önce bu okulun tadilat ve tamir işlemleri tamamlanarak, eğitim-öğretim döneminde çocuklarımıza temiz bir okulda eğitim görmesi sağlanacak. Güzel bir faaliyet. Arkadaşlar faydalı olacak şekilde cezalarını tamamlıyorlar hem de kamuya faydalı güzel bir hizmet oluyor" diye konuştu.

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