Kırıkkale'de makineye sıkışan işçi öldü - Son Dakika
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Kırıkkale'de makineye sıkışan işçi öldü

9 dakika önce

Kırıkkale'de makineye sıkışan işçi öldüKIRIKKALE'de iki çocuk babası Osman Ç. (41), çalıştığı demir çelik fabrikasında makinenin şaftına sıkışarak hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de makineye sıkışan işçi öldü

KIRIKKALE'de iki çocuk babası Osman Ç. (41), çalıştığı demir çelik fabrikasında makinenin şaftına sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bahşılı ilçesinin Yeşilköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Osman Ç., demir çekme işlemine yarayan merdane isimli makinenin şaft kısmına kolunu kaptırması sonucu makinede sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Osman Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de makineye sıkışan işçi öldü

Kırıkkale, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:50 Kaynak: DHA
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