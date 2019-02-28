Kırıkkale'de Mandıraya Kumar Operasyonu
44 dakika önce
Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 46 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Kırıkkale
'nin Bahşili ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 46 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, ilçeye bağlı Doğanay Mahallesi'nde bir mandırada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
2 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda ekipler, kumar oynama makinesi, sayıların ekrana yansıtılmasını sağlayan projektör, tombala topu, tombala kartları ve plastik pul ele geçirdi.
Operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 46 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 54 kişi İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:03 Kaynak: AA
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