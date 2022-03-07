Kırıkkale'de marketlerde fiyat ve stok denetimi - Son Dakika

Kırıkkale'de zabıta ekiplerince marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi gerçekleştirildi.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin marketlerdeki reyonları gezerek, birçok konuda detaylı denetimde bulunduğu belirtildi.

Ekiplerin, gramaj, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptığı aktarılan açıklamada,"Kent genelindeki alışveriş merkezleri ve marketlerde yapılan denetimlerde, raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında oluşan tutarsızlık, haksız kazanç, tarihi geçmiş ürünler ve hijyen kurullarına uymayan işletmelere gerekli uyarı ve cezai işlemler uygulandı. Ayrıca denetimlerde karşılaşılan fahiş fiyat artışı, ürün stokçuluğu, depo fatura irsaliye kontrolü gibi olumsuzluklar ise Ticaret İl Müdürlüğüne tutanak ile bildiriliyor." ifadeleri kullanıldı.