Kırıkkale'de mazot yüklü tanker yandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de mazot yüklü tanker yandı

03.06.2022 17:23
Kırıkkale'de mazot yüklü tanker yandı

KIRIKKALE'de, seyir halindeyken ön kısmı alev alan, mazot yüklü tanker, kullanılamaz hale geldi.

KIRIKKALE'de, seyir halindeyken ön kısmı alev alan, mazot yüklü tanker, kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Murat Coşkun yönetimindeki 06 FC 0495 mazot yüklü tankerin, seyir halindeyken, Kırıkkale-Ankara yolu Irmak köyü yakınlarında ön kısmı alev aldı. Durumu fark eden sürücü, tankeri yol kenarındaki park alanına çekerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürürken, tanker kullanılamaz hale geldi.


Kırıkkale'de mazot yüklü tanker yandı
Kırıkkale'de mazot yüklü tanker yandı
Kırıkkale'de mazot yüklü tanker yandı
Kırıkkale'de mazot yüklü tanker yandı
YORUMLAR
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Kırıkkale'de yakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü Kırıkkale'de yakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü Beykoz'da yokuş aşağı inen İSKİ'ye ait hafriyat kamyonu, freninin patlamasıyla yol kenarındaki dereye uçtu. Beykoz'da yokuş aşağı inen İSKİ'ye ait hafriyat kamyonu, freninin patlamasıyla yol kenarındaki dereye uçtu.
Kaynak: DHA

Kırıkkale, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de mazot yüklü tanker yandı - Son Dakika

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