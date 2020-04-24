KIRIKKALE'DE MEHTER TAKIMI EŞLİĞİNDE '23 NİSAN' KUTLAMASI - Son Dakika

KIRIKKALE'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında vatandaşlar, kent genelinde gezen mehter takımı eşliğinde kutlama yaptı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi personeli de Acil Servis önünde İstiklal Marşı'nı okudu.

Kırıkkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında mehter takımı eşliğinde kutlama düzenledi. TIR üzerinde gezerek, marşlar çalan mehter takımını görenler evlerinin balkonlarına çıkıp, marşlara eşlik etti. Mehter takımı, akşam saatlerinde Ankara Caddesi'nden yürüyerek Kırıkkale Belediyesi önüne geldi. Belediye önünde saat 21.00'de sosyal mesafe gözetilerek saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

'RABBİM İNŞALLAH BİR DAHA BURUK KUTLATMAZ'

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kutlamanın ardından Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. 100'ncü yılı, buruk da olsa coşkuyla tüm Türkiye'de kutladık. Bugün mehter takımımız, tüm Kırıkkale'nin mahallerini gezerek genç kardeşlerimizi, çocuklarımızı, bir nebze olsun evlerinde mutlu edebilmek adına gösteri yaptı. Rabbim inşallah bir daha buruk kutlatmaz. Coşkumuz hiçbir zaman eksik olmayacak ama sağlık ve salgın sebebiyle evlerimizde kutlamak durumunda kaldık. İnşallah en kısa zamanda biz bize yeteceğiz. Evde kalarak da bu illetten kurtulacağız açıklamasında bulundu.

Öte yandan Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde çalışan doktor, hemşire ve hastane çalışanları saat 21.00'de Acil Servis önünde İstiklal Marşı'nı okudu.