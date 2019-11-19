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Kırıkkale'de mera ıslah çalışmaları

6 saat önce

Kırıkkale'de Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen "KOP Bölgesinde Mera Islahı ile Sürdürülebilir Küçükbaş Hayvancılık Projesi" kapsamında çalışmalar devam ediyor.

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Kırıkkale'de Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen "KOP Bölgesinde Mera Islahı ile Sürdürülebilir Küçükbaş Hayvancılık Projesi" kapsamında çalışmalar devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, proje kapsamında Balışeyh ilçesine bağlı Akçakavak köyünde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Yılmaz, 300 dekar mera alanında 33 bin 333 tuz çalısı dikimini ve etrafının güneş enerjili elektrikli çit ile çevrilmesini kapsayan projede, tuz çalısı dikimi yapıldığını söyledi.

Tuz çalısı bitkisinin kışın sindirilebilir protein ve karoten miktarı yüksek bir bitki olduğunu dile getiren Yılmaz, "Pek çok önemli mera bitkisinin yem değerini kaybettiği dönemlerde otlayan hayvanlar için önemli bir kaba yem kaynağı olacak. Yapraklarındaki protein oranı yüzde 18'in üzerine çıkabiliyor. Ayrıca tuz çalısı bitkisi kuraklığa ve soğuğa olan direnci, yüksek ve geniş kök yapısı sayesinde erozyonla mücadele için de uygun bir bitki. Çalışmalar sonuçlanınca ilimiz hayvancılığı için önemli katkılar sağlayacak." diye konuştu.

Konya Ovası Projesi, Kırıkkale, Balışeyh, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:30 Kaynak: AA
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