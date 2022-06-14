Kırıkkale'de metruk binalar denetlendi - Son Dakika
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Kırıkkale'de metruk binalar denetlendi

14.06.2022 12:16
Kırıkkale'de metruk binalar denetlendi

Kırıkkale'de metruk binalarda ve çeşitli güzergahlarda polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Kırıkkale'de metruk binalarda ve çeşitli güzergahlarda polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından, metruk binalarda ve çeşitli güzergahlarda denetimler gerçekleştirildi. narkotik köpeği ve 57 personelin katıldığı denetimlerde 15 mahalle de bulunan 70 metruk binada arama yapıldı. 17 uygulama noktasında da araçlar ve şüpheli kişilere yönelik kimlik sorgulaması yapıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de metruk binalar denetlendi
Kırıkkale'de metruk binalar denetlendi
Kırıkkale'de metruk binalar denetlendi

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de metruk binalar denetlendi - Son Dakika

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