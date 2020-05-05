Kırıkkale'de mezarlıklar bakıma alındı - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince bahar aylarının gelmesiyle kentteki mezarlıklarda bakım ve güzelleştirme çalışmalarına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin bir yandan 7 gün 24 saat yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiği, bir yandan da temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, mezarlıklarda ot biçme, budama ve temizlik çalışmalarını da aksatmadan sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mezarlık girişlerine de saksı çiçekleri yerleştirilerek güzel bir görüntü oluşturulması sağlandı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi rutin yapılan temizliklerin yanı sıra vatandaşların daha huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için çalışmalar devam ediyor. Mezarlıklarımızı yoğun şekilde bakıma aldık, gerekli ilaçlama çalışmalarının ardından ot temizliği, budama, yürüyüş yolları bakımı, ayrıca mezarlık girişlerine mevsime uygun saksı çiçekleri dikimi gerçekleştirerek bayrama hazır hale getirmeye çalışıyoruz."