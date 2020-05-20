Kırıkkale'de mezarlıklara özel bakım yapıldı - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi, kentte bulunan üç mezarlıkta bayram öncesi ve sonrasında kabir ziyaretlerinin rahatça gerçekleştirilebilmesi amacıyla hazırlıklarını tamamladı.



Korona virüs salgını nedeniyle 81 ilde olduğu gibi Kırıkkale'de de 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bayram öncesinde ve sonrasında kabir ziyaretlerinin rahatça yapılması için harekete geçen Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki üç mezarlıktaki hazırlıklarını tamamladı. Mezarlıklarda ağaçların budanması, yol ve kaldırımların düzenlenmesi ile diğer tüm onarım çalışmaları ve yeşillendirme çalışmaları ve gece ışıklandırmaları yapıldı. İlgili müdürlüklerce yapılan açıklamada, bayram öncesi her türlü tedbirlerin alındığı ifade edilerek "Tüm mezarlarda her tedbirimizi aldık. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ve Mezarlıklar Müdürlüğümüz hem çevre temizliği hem de çevre düzenlemesi ile birlikte renkli çiçekler dikimi tamamladık. Gece ışıklandırma yaparak güvenlik konularında da hassasiyetle duruyoruz. Tedbirlerimiz bayram sonrası da devam edecek" denildi.



"Bayram öncesi ve sonrası mezarlıklar gönül rahatlığı ile ziyaret edilebilir"



Yapılan açıklamada mezarlıkların kış ayları sonrası ziyarete uygun hale getirildiği belirterek "Belediye Başkanımızın talimatları ile çalışmalara başladık. Mezarlıklar içindeki temizliğin ardından mezarlıklar içerisinde yayalar için refüj kaldırım çalışmasını tamamlandı. Ağaç budama çalışmalarıyla mezarlıktaki görüş alanı üst seviyeye çıkarttık ve vatandaşlarımızdan bu konuda olumlu geri dönüşümler aldık. Bu yıl 81 ilde arife günü ve Bayram süresince sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olması nedeniyle tüm çalışmalarımızı daha erkenden tamamladık. Vatandaşlarımız bayram öncesi ve sonrası gönül rahatlığı ile kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilirler" ifadesine yer verildi. - KIRIKKALE