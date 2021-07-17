Kırıkkale'de mezarlıklarda bayram hazırlığı - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi ekipleri, kent genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarını yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştırdı.

Kırıkkale Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi il genelinde bulunan tüm mezarlıkların bakımı, onarımı, temizliği ve ilaçlaması konusunda çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor. Temizlik işleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, özel gün ve bayramlarda en sık ziyaret edilen mekanlardan olan mezarlıklarda titizlikle yabani ot temizliği, temizlik ilaçlama, evsel atıkları da toplayarak bertaraf ediyor.

Mezarlıklarda ağaçların budanması, yol ve kaldırımların düzenlenmesi ile diğer tüm onarım çalışmaları, yeşillendirme çalışmaları ve gece ışıklandırmalarının yanı sıra yıkama çalışması da yapılıyor. Belediyeden yapılan açıklamada, bayram öncesi her türlü tedbirlerin alındığı ifade edilerek "Tüm mezarlarda her tedbirimizi aldık. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ve Mezarlıklar Müdürlüğümüz hem çevre temizliği hem de çevre düzenlemesi ile birlikte renkli çiçeklerin dikimini tamamladık. Gece ışıklandırma yaparak güvenlik konularında da hassasiyetle duruyoruz. Aynı zamanda kötü görünümde olan bölgelerde boyama çalışması yapılarak tedbirlerimizi tamamlamış olduk" denildi. - KIRIKKALE