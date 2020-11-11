Kırıkkale'de "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği - Son Dakika

"Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği kapsamında Kırıkkale'nin Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

"Geleceğe Nefes Projesi" kapsamında Karakeçili ilçesi Bayram Kalesi mevkisinde 1280 çam ve ıhlamur fidanları toprakla buluşturularak, can suyu verildi.

Etkinliğe, Kaymakam Ahmet Nuri Demir, kamu görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bahşılı

Bahşılı ilçesinde de Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında Hidayet Doğruer Mahallesi mesire alanında program düzenlendi.

Kaymakam Bekir Yalçın, birim müdürleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu ve can suyu verildi.