Kırıkkale'de minibüs, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de minibüs, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

18 dakika önce

KIRIKKALE'de, yolcu otobüsüne çarpan minibüsün sürücüsü öldü, kardeşi yaralandı.

Kırıkkale'de minibüs, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

KIRIKKALE'de, yolcu otobüsüne çarpan minibüsün sürücüsü öldü, kardeşi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Kırıkkale- Samsun karayolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Samsun yönüne giden Osman Benli (43) yönetimindeki 19 TY 151 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi ile karşı yöne geçerek, Gümüşhane'den Ankara'ya giden Lüks Gümüşhane Turizm'e ait Nizamettin Çimen yönetimindeki 29 AK 445 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, devrilen minibüsün sürücüsü Osman Benli öldü, yanında bulunan kardeşi Halil Benli ise (34) ağır yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Halil Benli, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Otobüsteki 35 yolcu ise, başka bir otobüsle kaza yerinden gönderildi.


Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:46 Kaynak: DHA
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