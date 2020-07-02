Kırıkkale'de minibüsle bir evin çatısı yandı - Son Dakika

Kırıkkale'de minibüsle bir evin çatısı yandı

Kırıkkale'de park halindeki minibüste çıkan yangın, bir evin çatısında da zarara neden oldu.

Kırıkkale'de park halindeki minibüste çıkan yangın, bir evin çatısında da zarara neden oldu.

Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı
Balkonun korkuluğunun yerinden çıkması sonucu 4. kattan düşen 3 yaşındaki Esila hayatını kaybetti
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Orhan Gazi Caddesi 1334. Sokak'ta park halindeki bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede minibüsün yanında bulunan tek katlı müstakil evin çatısına sıçradı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken evin çatısı da zarar gördü.

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de minibüsle bir evin çatısı yandı - Son Dakika

Son Dakika

22:09 Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı 21:53 Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:08 ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:55 ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
16:40
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
12:29
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
11:36
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 22:21:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de minibüsle bir evin çatısı yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]