Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de minibüsle dolmuş çarpıştı: 3 yaralı
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Kırıkkale'de minibüsle dolmuş çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

Kırıkkale'de minibüs ile dolmuşun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de minibüsle dolmuş çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de minibüs ile dolmuşun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Burak Sadakat (23) idaresindeki 71 FC 602 plakalı minibüs ile Murat Uğantaş'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen dolmuş, Alparslan Türkeş Bulvarı Başpınar Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Sadakat ile araçlarda bulunan Sinan Elibol (21) ve Davut Yeşilyurt (20) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kırıkkale, Başpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:06 Kaynak: AA
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