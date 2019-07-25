Kırıkkale'de minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Kırıkkale'de motosikletle minibüsün çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kırıkkale Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:26 Kaynak: AA
'de motosikletle minibüsün çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Veysel Gökbayrak'ın kullandığı 16 KIS 31 plakalı motosiklet, Yaylacık Mahallesi Nenehatun Caddesi'nde Aytaç Şafak idaresindeki 71 BE 848 plakalı minibüsle çarpıştı.
Yaralanan Gökbayrak, Kırıkkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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