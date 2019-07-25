Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Kırıkkale'de minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

33 dakika önce

Kırıkkale'de motosikletle minibüsün çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kırıkkale'de minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de motosikletle minibüsün çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Veysel Gökbayrak'ın kullandığı 16 KIS 31 plakalı motosiklet, Yaylacık Mahallesi Nenehatun Caddesi'nde Aytaç Şafak idaresindeki 71 BE 848 plakalı minibüsle çarpıştı.
Yaralanan Gökbayrak, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:26 Kaynak: AA
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