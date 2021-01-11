Kırıkkale'de minibüsün çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Kırıkkale'de minibüsün çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
D.K. (62) idaresindeki 71 AAE 208 plakalı minibüs, Sanayi Mahallesi 1247. Sokak üzerinde Samed Tuğra Eroğlu'na çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Sinir krizi geçiren çocuğun yakınlarını sağlık ve polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.
Eroğlu'nun cenazesi, Kırıkkale Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sürücü D.K, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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