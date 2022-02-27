Kırıkkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

27.02.2022 22:26

Kırıkkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi Kırıkkale'de Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Kırıkkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Kırıkkale'de Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kılıp, dua etti. İl Müftülüğünce Nur Camii'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu. Kırıkkale Belediyesi tarafından da namaz sonrası vatandaşlara tatlı ikramı yapıldı.

Kırıkkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Kırıkkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Kırıkkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

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Miraç Kandili, Kırıkkale, Namaz, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika


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