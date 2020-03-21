Kırıkkale'de Miraç Kandili'nde camiler boş kaldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Miraç Kandili'nde camiler boş kaldı

6 saat önce

Korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle Miraç Kandilinde de Kırıkkale'deki camiler boş kaldı.

Kırıkkale'de Miraç Kandili'nde camiler boş kaldı, System.String[]

Korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle Miraç Kandilinde de Kırıkkale'deki camiler boş kaldı.


Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de görülen yeni tip Korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Kırıkkale'deki tüm camiler geçici süre ile kapatıldı. Cuma namazı ve kandil gecelerinde vatandaşların namaz kılmak için sıkça tercih ettiği Nur Camii, Miraç Kandili'nde de cemaatsiz kaldı. Vatandaşların kalabalık ortamda bulunup risk oluşturmaması nedeniyle alınan karara uyan vatandaşlar, Miraç Kandili gecesinde namaz kılmadı.


"Devletin hükumetimiz tedbirleri alıyor"


77 yaşındaki Ali Özbal, "Allah kimseye bu felaketi göstermesin. Allah'tan gelen bir şey. Devletin hükumetimiz tedbirleri alıyor. Uyanık olmalarını sağlamak için her türlü uyarıyı yapıyor. Vatandaşta biraz uyum sağlayacak. Bilinçli olacak. Tepki gösterenlerde olmadı değil yani. Camiye gidenlerden oldu. Cami tatil olur mu? Olur elbette Peygamber efendimiz de, zamanında veba salgını olmuş ne içeriden kimseyi dışarı koymuş ne de dışarıdan içeriye kimseyi sokmuş. Demek ki insan sağlığı her şeyin önünde sağlık olmayınca diğer ibadetlerde olmuyor" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kandil Dağı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:03 Kaynak: İHA

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